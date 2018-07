Iniesta é sondado por Manchester City e Manchester United

SÃO PAULO - O craque Iniesta pode deixar o Barcelona. Após recusar a primeira proposta de renovação feita pelo clube catalão, o meio-campo recebeu sondagens do Manchester City e de seu rival Manchester United, de acordo com o tablóide inglês Daily Star. O jogador, que sempre figura entre os melhores da Fifa, estaria insatisfeito com seu salário.

Na proposta inicial, o Barcelona ofereceu um salário de 12 milhões de euro por ano (cerca de R$ 36 milhões). No entanto, Iniesta não se mostrou satisfeito com o valor. O meio-campo espera uma nova proposta que chegue a 17 milhões de euros (aproximadamente, R$ 51 milhões).

O jogador revelado pelo Barcelona demonstra interesse em encerrar a carreira no clube, pelo qual já conquistou seis campeonatos espanhóis e três edições da Liga dos Campeões. O contrato de Iniesta termina em 2015, e por enquanto, as negociações por sua permanência continuam.