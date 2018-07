Iniesta e Xavi desfalcam Barcelona na Copa do Rei O Barcelona decidiu poupar Andrés Iniesta e Xavi Hernández em sua estreia na Copa do Rei, nesta sexta-feira. Os dois meias serão preservados após apresentarem problemas físicos leves nos treinamentos desta semana. O time catalão teme perder mais jogadores importantes, como aconteceu com Lionel Messi, fora de combate até pelo menos o fim do ano.