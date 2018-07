Iniesta elogia reforços e quer o Barcelona disputando títulos

Apesar de não ter brilhado na Copa do Mundo do Brasil, Andres Iniesta segue sendo peça chave do Barcelona. Integrado ao grupo que realiza pré-temporada na Ciutat Esportiva, CT do clube, o craque concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou do novo momento vivido pelo time, que passou a temporada passada inteira sem títulos.

Para tentar reverter o cenário ruim para o Barça, a diretoria se mexeu e contratou nomes como o meia croata Rakitic, o atacante uruguaio Luis Suárez, o zagueiro francês Mathieu e dois goleiros: o chileno Cláudio Bravo e o alemão Ter Stegen, além de ter reintegrado os atacantes Deulofeu e Rafinha, que estavam emprestados. Por outro lado, saíram Fàbregas, Tello, Puyol e Valdés.

"Como toda temporada, começamos do zero. Houve muitas mudanças em todos os sentidos. A visão e o desejo de fazer um grande ano são altos, e os desafios são os mesmos que temos a cada temporada: ganhar títulos. Todos nós aqui temos a ilusão de voltar a desfrutar como uma equipe", comentou o meia, que vai assumir um dos postos de capitão do time no lugar de Puyol.

Assim, vai caber a ele a função de domar Luis Suárez, grande contratação do Barça para a temporada. "Ele é um dos grandes atacantes do mundo e vai chegar com essa ambição de fazer gols, esse trabalho, essa mobilidade que o caracteriza. É uma das melhores contratações, não só para agora, mas para os próximos anos. É um reforço de uma qualidade tremenda", elogiou.

Iniesta também falou sobre Xavi, que até agora não acertou sua saída e, ao que parece, vai mesmo permanecer no Camp Nou." Ele está conosco agora, então nada muda. Ele continuar a ser um jogador do Barça é uma grande notícia para mim e para a equipe. Estou muito contente. Quando um jogador fica muito tempo e é tão importante, tão significativo quanto ele, você tem feito raro."