Iniesta fica afastado por 3 semanas devido a lesão muscular

Iniesta teve de ser substituído no primeiro tempo da partida contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei, na véspera. O Braça se classificou e enfrentará na semifinal o Valencia ou o Levante na próxima semana.

O autor do gol que deu à seleção da Espanha o título da Copa do Mundo de 2010 irá se preparar para estar em forma para o confronto do Barça na Liga dos Campeões, em casa, contra o Bayer Leverkusen, no dia 14 de fevereiro.

Iniesta se juntou à crescente lista de ausentes do treinador do Barcelona, Pep Guardiola, que perdeu o atacante Alexis Sánchez por causa de uma lesão no ombro por duas semanas, no mesmo jogo.

David Villa, Ibrahim Afellay e Andreu Fontas estão também machucados, Seydou Keita está disputando a Copa das Nações Africanas com a equipe do Mali e o lateral brasileiro Maxwell foi vendido para o Paris St. Germain este mês.

