Iniesta ironiza críticas por atuação ruim da Espanha À medida em que evolui o futebol de uma equipe, crescem também as cobranças para que o nível das apresentações seja mantido. Agora que entrou no hall das grandes seleções do mundo, a Espanha, campeão europeia e mundial, também tem que passar por isso. Bastaram duas apresentações não tão convincentes na Eurocopa para que as críticas surgissem. O técnico Vicente del Bosque e o principal articulador do time, Andrés Iniesta, porém, não estão preocupados.