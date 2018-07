Iniesta nega que Barcelona esteja no fim de uma era

O Barça, que ergueu o troféu europeu em 2009 e 2011, era o favorito para vencer a competição antes do jogo de ida da semifinal, na terça-feira, mas a equipe foi superada de tal forma pelos alemães que muitos especialistas acreditam que o recente período de domínio acabou.

"Eu acho injusto falar de uma mudança de ciclo", disse o meia espanhol, campeão da Copa do Mundo com a Espanha em 2010, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

"Nos últimos cinco anos, esta equipe ganhou dois títulos da Liga dos Campeões... e estamos a ponto de ganhar um quarto título da La Liga (Campeonato Espanhol)."

"Não faz sentido analisar cinco anos em um jogo em Munique. Para mim, o fim de uma era é quando os anos passam e você não ganha nenhum título."

O Barça, com 13 pontos de vantagem na liderança do Espanhol com seis jogos restantes, será coroado campeão da Liga novamente no sábado se vencer o Athletic Bilbao e o segundo colocado Real Madrid perder para o Atlético de Madri.

"Quando você ganha o campeonato, não pode dizer que foi um ano ruim porque é o título mais importante", disse o meia Iniesta.

Como o Real também sofreu uma pesada derrota, por 4 x 1, para o Borussia Dortmund em seu jogo de ida pela semifinal da Liga dos Campeões, Iniesta foi perguntado se a liga alemã tinha ultrapassado a espanhola em importância.

"Bayern e Borussia são equipes muito boas, bem preparadas fisicamente e tecnicamente, e mostraram isso nestes dois jogos", disse Iniesta. "Não é que a Liga tenha ficado abaixo, mas apenas que as equipes venceram seus adversários."

(Reportagem de Mark Elkington)