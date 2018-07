Iniesta pode desfalcar Barcelona na Liga dos Campeões O meia Iniesta pode desfalcar o Barcelona no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. A Uefa estuda a possibilidade de punir o jogador por ele ter forçado um cartão amarelo no primeiro jogo contra o Shakhtar Donetsk, nas quartas de final, já visando cumprir suspensão na partida de volta e poder voltar exatamente no então possível clássico.