Iniesta prevê Real Madrid forte mesmo sem o astro Cristiano Ronaldo

BARCELONA - A ausência de Cristiano Ronaldo na decisão da Copa do Rei, nesta quarta-feira, não deve mudar o comportamento do Barcelona no estádio Mestalla. Pelo menos foi o que disse o meia Iniesta, que garantiu que o Real Madrid deverá chegar forte para a partida mesmo sem o melhor jogador do mundo no ano passado e apontou que o time catalão deverá mostrar seu melhor futebol para sair campeão.

"A ideia geral do Real Madrid não vai mudar porque o Cristiano Ronaldo não vai jogar. Sabemos das virtudes que eles têm, de seu potencial. No fim, o mais importante é que nós funcionemos bem. Se não estivermos bem, não vamos ter opções", declarou o jogador nesta terça.

O Barcelona também terá desfalques e não poderá contar com nomes como Victor Valdés, Puyol, Piqué, Jonathan Dos Santos e Isaac Cuenca. Bartrá, com dores na coxa direita, ainda não recebeu alta e é dúvida. Sobre os desfalques catalães, Iniesta também minimizou. "Temos 200% de confiança em cada jogador. Quando ganhamos, é culpa de todos, assim como quando perdemos."

Com o clube passando por um princípio de crise após a eliminação na Liga dos Campeões e alguns maus resultados no Campeonato Espanhol, o momento é de união. Por isso, todos os jogadores viajarão para Valência, onde acontecerá a partida, mesmo os lesionados. A exceção é Victor Valdés, que recebeu recomendação médica para ficar em Barcelona.