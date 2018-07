Iniesta prorroga contrato com o Barcelona até 2018

BARCELONA - O presidente do Barcelona, Sandro Rosell, anunciou oficialmente nesta quinta-feira que Andrés Iniesta prorrogou o seu contrato com o clube até 30 de junho de 2018. O acordo firmado anteriormente previa a sua permanência no time até 2015, mas agora o meio-campista acertou novo compromisso para ficar ainda mais tempo no clube que defende desde a base e onde se consagrou como um dos melhores jogadores do mundo.

Dono de 21 títulos com o time profissional do Barça, Iniesta já disputou 479 partidas oficiais pela equipe e agora se tornou o quinto atleta do atual elenco da equipe catalã com contrato a expirar apenas em 2018. Os outros são Lionel Messi, Neymar, Sergio Busquets e Cristian Tello.

"Estamos muito felizes por sua renovação. Acho que para todos os catalães é um grande presente de Natal", afirmou Rosell, que também revelou que a assinatura do novo contrato acontecerá na próxima segunda-feira.

Ao confirmar o novo contrato de Iniesta, o Barcelona também destacou nesta quinta-feira que, caso cumpra este novo compromisso firmado até o fim, completará um total de 22 anos jogando pelo clube. Ele chegou ao time em setembro de 1996, aos 12 anos de idade, e em 30 de junho de 2018 estará com 34.

Autor de 48 gols com a camisa da equipe principal do Barça, o meio-campista se consagrou também pela seleção espanhola, pela qual marcou o gol que garantiu o título da Copa de 2010, na final contra a Holanda, na África do Sul. Ele também foi peça-chave da equipe nacional nas conquistas da Eurocopa de 2008 e 2012.