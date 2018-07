Iniesta relembra fracasso no Brasil e sonha com 'insólito' tricampeonato da Euro Um dia antes de iniciar a campanha que pode levar a Espanha ao tricampeonato consecutivo da Eurocopa, o meio-campista Iniesta afirmou neste domingo que o fracasso da então campeã mundial na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, serviu para calejar os espanhóis.