Iniesta se desculpou com jogadores do Real por ausência em premiação

Autor do gol que garantiu o primeiro título mundial da seleção espanhola, em 2010, e capitão do Barcelona, o volante Andrés Iniesta fez questão de ligar para os atletas do Real Madrid para se desculpar pela ausência dos jogadores de sua equipe na cerimônia The Best realizada pela Fifa em Zurique, informa o jornal Marca nesta terça-feira.

O Barcelona alegou que sua equipe estava concentrada para a partida de quarta-feira, contra o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei. Assim, os catalães Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué e Andrés Iniesta não estiveram na festa que elegeu Cristiano Ronaldo como o melhor jogador de 2016.

Iniesta, que viu a decisão como um desrespeito, teria explicado em sua ligação que o 'boicote' não era uma decisão dos jogadores e sim dos dirigentes de seu clube, que tem problemas com a cartolas da Fifa. Segundo a publicação, o gesto do jogador foi bem recebido no Real Madrid.

Quem comentou o fato foi Daniel Alves, que trocou o Barcelona pela Juventus na última temporada. "Deveriam ter vindo. É a minha opinião. Estão mais do que preparados para vir e jogar na quarta. Temos que respeitar a decisão, mas eles deviam ter vindo. Eu vi muito branco (Real Madrid) aqui e me senti mal, muito mal."