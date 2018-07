Iniesta se junta a Puyol e Neymar e também é desfalque no Barcelona

BARCELONA - Precisando vencer para reassumir a liderança do Campeonato Espanhol, provisoriamente com o Real Madrid, o Barcelona terá cinco desfalques para enfrentar o Málaga, neste domingo, no Camp Nou, na primeira partida depois da crise que culminou com a renúncia do agora ex-presidente Sandro Rosell.

Além de Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo, o técnico Gerardo Martino não vai poder contar com os zagueiros Puyol e Montoya e com os volantes Iniesta e Song. O capitão do time sente dores na coxa esquerda e por isso será poupado. Já Iniesta segue com seu trabalho de recuperação após uma lesão leve no joelho esquerdo. Todos os quatro, porém, poderiam entrar em campo se o jogo fosse mais decisivo.

Por outro lado, Martino vai poder contar com a volta de Ibrahim Afellay, que nos últimos anos colecionou lesões e foi emprestado por um tempo ao Schalke 04. Assim, o holandês deve voltar a usar a camisa do Barcelona depois de longos 624 dias. Sua última atuação pelo clube foi em maio de 2012.