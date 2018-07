Iniesta se machuca e desfalcará o Barcelona por um mês

O Barcelona ganhou um desfalque de peso para as próximas rodadas da reta decisiva do Campeonato Espanhol e para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, contra a Inter de Milão. O meia Iniesta se machucou no treinamento desta terça-feira e ficará fora da equipe por um mês.

O jogador, tido também como peça-chave da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2010, sofreu uma ruptura do bíceps femoral da perna direita.

Caso demore realmente um mês para se recuperar, Iniesta só poderá defender o Barcelona na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Valladolid, em jogo previsto para o dia 16 de maio. E, se o time espanhol passar pela Inter de Milão na Liga dos Campeões, ele poderia jogar a decisão, agendada para o dia 22 do mesmo mês, em Madri.

Iniesta já havia ficado fora do primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal, na Inglaterra, por causa de uma lesão parecida. O jogador, porém, retornou ao time na partida de volta do mata-mata e encarou o Real Madrid no clássico do último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Apesar de lamentar a lesão sofrida por Iniesta, o Barcelona comemorou a recuperação do atacante sueco Ibrahimovic, que desfalcou o time contra o Real Madrid por causa de uma lesão muscular na perna direita.

O departamento médico do clube anunciou que o jogador já está liberado para treinar em campo e que, entre quinta e sexta-feira, será avaliado se ele poderá ser incorporado aos treinamentos com o restante dos companheiros.