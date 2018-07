Iniesta sofre lesão nos ligamentos do joelho e preocupa o Barcelona

O meio-campista Andrés Iniesta sofreu uma lesão no joelho, neste sábado, durante a partida do Barcelona contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol. O atleta espanhol será submetido a exames neste domingo para determinar a gravidade do problema, mas o técnico Luis Enrique adiantou que não poderá contar com o jogador por algumas semanas.

"Foi uma clara ação na qual vimos um jogador sair lesionado e mesmo assim não houve sequer um cartão amarelo. Amanhã (domingo) nós avaliaremos a seriedade da lesão, mas, sim, ele ficará fora por semanas. É uma lesão séria", comentou o treinador do Barcelona, revoltado com o lance.

Iniesta se machucou em uma entrada agressiva do adversário Enzo Perez, aos 12 minutos de bola rolando. Com um gol de pênalti no final da partida, o Barcelona bateu o Valencia por 3 a 2.

Um dos principais jogadores do Barcelona, aos 32 anos, Iniesta esteve em campo em 25 títulos da equipe nas últimoas temporadas, incluindo a conquista de quatro Ligas dos Campeões. A lesão do meia também preocupa a seleção espanhola, que disputa as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo da Rússia.