'Iniesta sofreu forte contusão na bacia', revela Barcelona O técnico Luis Enrique deve perder o meia Andres Iniesta nos próximos jogos do Barcelona, tanto na Liga dos Campeões quanto no Campeonato Espanhol. O jogador sofreu "forte" contusão na bacia, de acordo com o departamento médico do clube, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, na quarta-feira.