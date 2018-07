Iniesta vai desfalcar o Barcelona contra o Milan

Por meio de nota publicada em seu site oficial nesta segunda, o Barcelona informou que Iniesta será poupado por precaução, pois ainda reclama de dores. Com isso, o jogador irá se juntar aos laterais brasileiros Daniel Alves, suspenso, e Adriano e ao atacante Afellay, estes dois últimos lesionados, como desfalques para quarta-feira.

Em compensação, o técnico Pep Guardiola contará com o retorno do atacante Pedro, que foi a principal novidade na lista de 21 jogadores convocados para o duelo contra o Milan. Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no fim de outubro, o atleta tinha chance de enfrentar o Zaragoza no sábado, mas acabou sendo descartado da partida.

Já classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Barcelona lidera o Grupo H da competição, com dez pontos, dois à frente do Milan, que poderá assumir o topo da chave nesta quarta-feira.