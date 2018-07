Iniesta vê Barcelona pronto para buscar 'todos os títulos'

Embora o Barcelona venha de uma temporada com resultados decepcionantes para os seus torcedores, Iniesta afirmou que vê o time preparado para lutar por "todos os títulos" que disputará nesta jornada 2014/2015 do futebol europeu. O meia exibiu otimismo em relação ao time, que nesta terça-feira apresentou oficialmente Luis Suárez como novo reforço, depois de ter contratado outros reforços, como os goleiros chileno Claudio Bravo e alemão Marc-André Ter Stegen e o defensor belga Vermaelen.

"O início da temporada está próximo e temos esperança de que o time vá bem. As sensações são muito boas", disse Iniesta, em entrevista ao canal de TV do Barça, na qual enfatizou que "a pré-temporada foi muito produtiva em relação aos treinamentos".

Iniesta falou sobre a atual situação do Barcelona depois de ter ajudado o time a golear o León, do México, por 6 a 0, no Camp Nou, na última segunda-feira, na final do Troféu Joan Gamper, torneio amistoso que o clube organiza anualmente. O resultado já foi um aperitivo para o torcedor, que domingo verá a equipe estrear no Campeonato Espanhol diante do Elche, também atuando em casa.

"Lutaremos no próximo domingo para que tudo que fizemos nesta pré-temporada se veja refletido em campo", disse Iniesta, para depois enfatizar ao projetar os próximos objetivos: "Temos um grandíssimo elenco para jogar por todos os títulos".