Iniesta volta aos treinos do Barça mesmo sem alta médica

O Barcelona voltou aos treinos nesta quarta-feira. Sem compromissos neste meio de semana, os jogadores aproveitaram dois dias de folga para descanso. Desfalque na goleada por 5 a 0 sobre o Levante, domingo, Iniesta voltou a trabalhar com os companheiros mesmo sem ter se recuperado de uma gripe, justamente o motivo que o tirou do jogo.

De acordo com informações do site oficial do Barcelona, Iniesta ignorou os sintomas da forte gripe e até uma restrição médica, já que ainda não teve alta, para trabalhar ao lado dos companheiros no CT da Cidade Esportiva Joan Gamper. Com isso, ele deve voltar para a partida diante do Málaga, sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Quem ainda não trabalhou nesta quarta foi o lateral brasileiro Douglas, que segue se recuperando de um problema físico. Os atacantes Sandro e Munir, que já tiveram chances na equipe principal mas voltaram ao time B, foram chamado para completar a atividade.