Iniesta volta após um mês e reforça o Barcelona no Espanhol Afastado dos gramados há um mês por conta de uma lesão muscular, o meia Andrés Iniesta vai reforçar o Barcelona diante do Getafe, neste sábado, pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol. O veterano, assim como o jovem Sergi Roberto, foram liberados pelo departamento médico e reduziram a lista de problemas do técnico Luis Enrique.