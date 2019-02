Insaciável, Santos encara Ituano em busca do 5º triunfo seguido no Paulistão

O ousado, arrasador e insaciável Santos tentará fazer do Ituano mais uma de suas vítimas neste domingo, às 19 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, para alcançar o quinto triunfo seguido no Campeonato Paulista e melhorar ainda mais seus surpreendentes números no torneio.

Líder com folga do Grupo A, com 12 pontos, o imparável Santos é o único time com 100% de aproveitamento no torneio. Com um estilo de jogo de intensidade, que dá prioridade à posse de bola e permite que todos os atletas participem da construção das jogadas, o time alvinegro espantou a desconfiança da pré-temporada ao conseguir aliar jogo bonito com resultado.

"Jogadores estão muito entusiasmados com a maneira de jogar. Rivais cansam mais que a gente. A alegria de jogar deixa para trás o cansaço", explicou o técnico Jorge Sampaoli, o grande responsável pelo futebol encantador do time neste começo de temporada.

Com repertório variado e cheio de recursos, apesar de não ostentar nenhuma estrela em seu elenco, o Santos envolveu os seus rivais em campo e convenceu em suas quatro vitórias. Tem jogado tão bem que jogadores antes contestados pela torcida se transformaram em peças decisivas nas mãos de Sampaoli. O melhor exemplo deles é Jean Mota, artilheiro do Estadual ao lado do companheiro Derlis González, com três gols cada.

Aos que se apegam aos números, o time santista já bate marcas logo no começo do ano. Os comandados de Sampaoli superaram a equipe de Neymar e companhia e, com as quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas do Paulistão, ostentam o melhor início do torneio desde 2007, ano em que a equipe emendou seis vitórias consecutivas.

Para a partida em Itu, Sampaoli tem novamente à disposição o volante Diego Pituca, que retorna de suspensão. Ainda não se sabe se o treinador manterá o esquema com três zagueiros e Copete como ponta esquerda que atuou ante o Bragantino, ou se voltará à disposição que escalou nos primeiros jogos.

É provável que o comandante argentino faça mais experimentos no time - ele já lançou, por exemplo, os jovens Kaio Jorge e Sandry - e poupe alguns atletas, de olho na estreia da Copa do Brasil contra o Altos-PI, na próxima quarta-feira. A possível preservação de alguns jogadores se dá pelo desgaste da longa viagem a Teresina, local da partida.

ITUANO

Após a derrota para a Ferroviária por 2 a 1, o técnico Vinícius Bergantin deve manter as alterações feitas no segundo tempo da partida, quando o Ituano foi melhor e por muito pouco não buscou o empate na Arena da Fonte Luminosa, na quinta. O treinador deve optar pela entrada do volante Corrêa, ex-Palmeiras, e do atacante Morato, autor do único gol da equipe.

Baralhas e Claudinho devem ficar como opções no banco de reservas. O treinador, no entanto, não abre mão do esquema ofensivo, com três atacantes. Além de Morato, o Ituano deve ter no estádio Novelli Júnior, Alemão e Martinelli.

"O time deve melhorar. Se você for analisar o campeonato, embora tenha clube com poucos pontos, mas quatro pontos em quatro jogos, não é pontuação de quem briga por algo melhor. Essa é a realidade. Um terço do campeonato já foi e agora temos um jogo dificílimo contra o Santos. Importante é pontuar. Não importa se dentro ou fora de casa. Mesmo sendo contra uma equipe com 100% de aproveitamento", disse Morato, esperança ofensiva.

O Ituano está na terceira posição do equilibrado Grupo D, com quatro pontos, atrás de São Paulo, com seis, e Oeste, com cinco. O lanterna é o Botafogo, com um.

FICHA TÉCNICA

Ituano: Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Corrêa, Marcos Serrato e Guilherme; Alemão, Morato e Martinelli. Técnico: Vinícius Bergantin.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Pituca, Sánchez, Jean Mota e Soteldo; Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Novelli Junior (Itu).

Horário: 19h.

Na TV: PPV.