Insatisfeito, Alecsandro é outro que pode deixar o Vasco A crise financeira e política por que passa o Vasco pode provocar um sério desmonte do elenco, que já foi severamente modificado na última janela de transferências. Muitos jogadores estão insatisfeitos com o atraso de salário e o prognóstico para o próximo ano é ruim. Com isso, principalmente jogadores mais experientes podem procurar outros destinos.