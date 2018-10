Insatisfeito com demissão de diretor, Autuori deixa time búlgaro

Paulo Autuori não é mais o técnico do Ludogorets, atual heptacampeão búlgaro. O treinador brasileiro se sentiu desconfortável após a demissão do diretor esportivo Metodi Tomanov, dirigente responsável pela sua contratação, nesta terça-feira, e também optou por deixar o cargo.

Autuori esteve à frente da equipe por 23 partidas, com 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Foi campeão da Supercopa da Bulgária e ainda classificou o time para a fase de grupos da Liga Europa. No Campeonato Búlgaro, antes de deixar o clube, ainda poderá colocar o time na liderança.

O técnico continuará orientando treinos até o dia 20, quando a equipe enfrentará justamente o líder do campeonato, o Levski Sofia, jogo que marcará a sua despedida. O adversário tem 28 pontos, enquanto o Ludogorets aparece com 26.

Os dois profissionais brasileiros que chegaram com Autuori - o auxiliar Bruno Pivetti e o analista de desempenho Rafael Ferreira - foram convidados a permanecer para dar continuidade ao trabalho.

"Não seria ético da minha parte continuar depois que afastaram a pessoa que me trouxe. Mas foi tudo muito natural, tanto que ainda comandarei os treinos até o jogo do dia 20. Só tenho a agradecer ao período em que aqui fiquei, do mais alto nível, e a enaltecer a excelente infraestrutura e organização do clube", disse Autuori.

Na Liga Europa, o Ludogorets está no Grupo A. Após duas rodadas, o time divide a lanterna da chave com o cipriota Lanarca, sendo que ambos ainda somaram pontos. Bayer Leverkusen e Zurique têm seis pontos cada um e dividem a liderança.

Na Bulgária, Autuori voltou a exercer a função de técnico após ter deixado, no fim de maio, o cargo de diretor de futebol do Fluminense. Ele havia assumido o posto em dezembro do ano passado, mas optou por pedir demissão enquanto vinha enfrentando dificuldades por conta dos problemas financeiros do clube.