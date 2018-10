Insatisfeito com Lopetegui, Real Madrid procura Antonio Conte, diz jornal

Julen Lopetegui já está com o cargo de técnico do Real Madrid ameaçado. Após três jogos sem vitória no Campeonato Espanhol e uma derrota na Liga dos Campeões, o treinador pode ser demitido caso não consiga bons resultados nos próximos três jogos do clube. O nome para substituí-lo já teria sido escolhido pelo clube: Antonio Conte, ex-Chelsea, Juventus e seleção italiana.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, Lopetegui não teria a confiança dos jogadores do Real após os resultados ruins. Com isso, o clube teria dado o prazo de três jogos (Levante pelo Campeonato Espanhol, Viktoria Plzen pela Liga dos Campeões, e o clássico com o Barcelona no torneio nacional) para que o time reagisse e entrasse na briga pelo título nacional, além de ter entrado em contato com o técnico italiano.

Atualmente sem clube, Conte teria dado uma resposta positiva ao Real. Na última janela de transferências, Conte foi um dos treinadores procurados após a saída de Zidane, mas na ocasião, o italiano recusou o contrato com o time espanhol.

Com passagens por clubes como Atalanta, Bari e Siena no currículo, Conte foi tricampeão italiano com a Juventus em 2012, 2013 e 2014. Então, assumiu a seleção italiana que disputou a Eurocopa de 2016, caindo nas quartas de final nos pênaltis para a Alemanha. Na sequência, Conte foi para o Chelsea, onde faturou o Campeonato Inglês na temporada 2016/17, mas foi criticado pelos problemas de relacionamento que teve com jogadores como Diego Costa e David Luiz.

O Real Madrid, por sua vez, vive um momento complicado na temporada: a última vitória aconteceu no dia 22 de setembro, 1 a 0 sobre o Espanyol pelo Campeonato Espanhol. De lá para cá, perdeu para o Sevilla (3 a 0), empatou com o Atlético de Madrid (0 a 0), perdeu para o CSKA (1 a 0) e para o Alavés (1 a 0). Com 14 pontos, é apenas o quinto colocado na liga.