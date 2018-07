Insatisfeito com técnico, Hulk ameaça deixar Zenit A crise entre o brasileiro Hulk e seu técnico no Zenit, o italiano Luciano Spalletti, ficou evidente na última terça-feira, na vitória do time russo sobre o Milan por 1 a 0, na Itália, pela Liga dos Campeões da Europa. Após ser substituído, o atacante reclamou muito com o treinador, chegou a fazer gestos e disse "acabou" algumas vezes.