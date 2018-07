Insatisfeito, Felipão testa mudanças em treino do Grêmio

Insatisfeito com as últimas atuações do Grêmio, Luiz Felipe Scolari promoveu mais mudanças na equipe durante o treino desta terça-feira. O técnico, que deixou a partida de sábado mais cedo sem esconder a irritação com seu time, testou o Grêmio com um trio de volantes e dois centroavantes nesta manhã.

Walace, Araújo e Fellipe Bastos formaram o trio, enquanto Douglas era o único responsável pela armação. O meio-campo era acompanhado por uma dupla de centroavantes: Everaldo e Lucas Coelho. Felipão optou pelos dois homens de frente em razão do desfalque de Luan, machucado.

Foi assim que Felipão comandou a equipe durante a maior parte do treino, fechado para a imprensa. Apesar do mistério, o treinador não fez questão de esconder esta formação quando a atividade foi aberta para os jornalistas.

A atividade serviu para definir a equipe que vai enfrentar o Passo Fundo, nesta quarta-feira, fora de casa, em rodada do Gauchão. O Grêmio deve entrar em campo com Marcelo Grohe; Galhardo, Rhodolfo, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Fellipe Bastos, Araújo e Douglas; Everaldo e Lucas Coelho.

Em 10º lugar na tabela, o Grêmio vive crise neste início de temporada. Em cinco jogos no Estadual, venceu apenas dois e perdeu os outros três, o último deles no sábado, contra o Veranópolis. O revés irritou tanto Felipão que o treinador "se expulsou" de campo e deixou o gramado antes mesmo do apito final.