Insatisfeito, Juninho demite técnico Roque Júnior no Ituano

O empate por 0 a 0 com o PSTC no estádio Novelli Júnior, em Itu, foi a gota d'água para a diretoria do Ituano, que demitiu o técnico Roque Júnior. Campeão do Troféu do Interior do Campeonato Paulista e brigando por uma vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, ele deixou o comando do time na manhã desta segunda-feira, justamente na semana do último e decisivo jogo pelo Grupo A17.

A decisão foi comunicada após longa reunião do treinador com Juninho Paulista, ex-companheiro de seleção brasileiro e atual gestor do clube de Itu. Logo após o Campeonato Paulista, Juninho havia garantido o pentacampeão mundial de 2002 até o final da temporada, mas a campanha irregular na Série D desapontou.

"Esta foi uma decisão muito difícil neste meu período de gestor. Segui os meus sentimentos e aquilo que acredito, já que não vi possibilidade de melhora em curto prazo. Entendo que poderíamos já estar qualificados à próxima fase da competição. Por isso optei pela mudança", argumentou Juninho Paulista, em comunicado oficial.

Por outro lado, Roque Júnior se mostrou surpreso com a decisão. "Fui surpreendido pela conversa. Saio com o sentimento do trabalho inacabado. Afirmo que acredito no trabalho que vinha fazendo e na classificação do time para a próxima fase. Até porque estamos em segundo lugar no grupo e só falta um jogo", declarou.

Roque Júnior, de 40 anos, comandou o Ituano em 15 jogos, com cinco vitórias, sete empates e três derrotas. Conquistou o Troféu do Interior e o aproveitamento total de 48%, Com oito pontos, o time é vice-líder do Grupo A17, enquanto o São José-RS, próximo adversário, tem nove, na ponta. O regulamento prevê que apenas os 15 melhores segundo colocados passam para a próxima fase, deixando dois de fora. Por isso o Ituano precisa da vitória fora de casa, sem que fique dependendo de outros resultados.