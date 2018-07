Insatisfeitos, atletas criam movimento para mudar calendário de jogos da CBF

SÃO PAULO - Ano após ano as críticas à maratona de jogos e ao pouco tempo de preparação dos clubes se tornaram comuns no futebol brasileiro. Mas, nesta terça-feira, uma comissão formada por diversos atletas dos principais times do País decidiu agir de forma organizada para discutir o calendário do ano que vem, lançado na última semana. Nele, graças à paralisação para a Copa do Mundo no meio do ano, a CBF antecipou o início dos campeonatos estaduais para 12 de janeiro e, com isso, reduziu ainda mais o período para a pré-temporada.

Insatisfeitos com isso, 75 jogadores se reuniram e iniciaram um movimento que pretende discutir mudanças. Esta comissão, que conta com nomes como Rogério Ceni, Alex, Alexandre Pato, Barcos, Dedé, Dida, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Valdivia, entre outros, reivindicou uma reunião com a CBF na tentativa de alterar um calendário que prevê cinco dias de pré-temporada em 2014 se for cumprida a lei trabalhista que determina 30 dias de férias.

"Nós, atletas profissionais de futebol, com representantes em clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, viemos, de forma oficial, demonstrar nossa preocupação com relação ao calendário de jogos divulgado na última sexta-feira (20/09) pela Confederação Brasileira de Futebol para o ano de 2014. Devido ao curto período de preparação proposto e ao elevado número de jogos em sequência, decidimos nos reunir, de forma inédita e independente, para discutir melhorias em prol do futebol e da qualidade do espetáculo apresentado por nós a milhões de torcedores", apontaram os jogadores em nota oficial.

Nesta reunião, os jogadores estariam dispostos a iniciar uma discussão que basearia a mudança no futebol brasileiro em cinco pontos: diminuir o número de datas no calendário, definir um número máximo de partidas a serem realizadas por mês, discutir o período de férias, estabelecer um tempo mínimo de pré-temporada e criar uma espécie de "fair-play financeiro", como já existe na Europa, onde os clubes precisam deixar as contas em dia para disputarem torneios continentais.

"Queremos ser uma parte mais efetiva deste movimento que se faz extremamente necessário e, para tanto, solicitamos uma reunião com a entidade que administra o futebol brasileiro (CBF) para tratar de questões propositivas e de comum interesse. Estamos convictos de que dar esse primeiro passo significa caminhar na direção do profissionalismo, da transparência e da busca pela excelência no futebol de alto rendimento praticado no Brasil", argumentaram os atletas.

Confira abaixo os 75 atletas que integram o movimento:

Alessandro (Corinthians)

Alex (Coritiba)

Alex (Internacional)

Alexandre Pato (Corinthians)

Anderson (Paraná Clube)

André Rocha (Figueirense)

Arouca (Santos)

Barcos (Grêmio)

Bolívar (Botafogo)

Cássio (Corinthians)

Ceará (Cruzeiro)

Cícero (Santos)

Corrêa (Portuguesa)

Cris (Vasco)

D''Alessandro (Internacional)

Dedé (Cruzeiro)

Deivid (Coritiba)

Dida (Grêmio)

Diego Cavalieri (Fluminense)

Douglas (Corinthians)

Edson Bastos (Ponte Preta)

Edu Dracena (Santos)

Edu Schimidt (Sem Clube)

Elano (Grêmio)

Elias (Flamengo)

Fabinho (Criciúma)

Fábio (Cruzeiro)

Fábio Santos (Corinthians)

Fabrício (São Paulo)

Fahel (Bahia)

Felipe (Fluminense)

Fernando Prass (Palmeiras)

Gilberto Silva (Atlético-MG)

Ibson (Corinthians)

Jadson (São Paulo)

Jefferson (Botafogo)

Juan (Internacional)

Júlio Baptista (Cruzeiro)

Juninho Pernambucano (Vasco)

Kleber Gladiador (Grêmio)

Lauro (Ponte Preta)

Léo Moura (Flamengo)

Leonardo (Criciúma)

Lima (Portuguesa)

Lincoln (Coritiba)

Lúcio Flávio (Paraná Clube)

Luís Alberto (Atlético-PR)

Luís Fabiano (São Paulo)

Luís Ricardo (Portuguesa)

Maldonado (Corinthians)

Marcel (Criciúma)

Marcelo Lomba (Bahia)

Marco Antonio (Atlético-PR)

Moisés/Meia (Portuguesa)

Moisés/Zagueiro (Portuguesa)

Neto Baiano (Goiás)

Paulo André (Corinthians)

Paulo Baier (Atlético-PR)

Paulo Cesar (Sem Clube)

Rafael Moura (Internacional)

Rafael Sobis (Fluminense)

Roberto (Ponte Preta)

Rodrigo (Goiás)

Rogério Ceni (São Paulo)

Serginho (Criciúma)

Souza (Portuguesa)

Thiago Ribeiro (Santos)

Tinga (Cruzeiro)

Titi (Bahia)

Valdívia (Palmeiras)

Valdomiro (Portuguesa)

Victor (Atlético-MG)

Wendel (Vasco)

William (Ponte Preta)

Zé Roberto (Grêmio)