Inscrição para voluntários na Copa reabrirá em setembro

RIO - A Fifa anunciou nesta quinta-feira que irá reabrir no dia 9 de setembro as inscrições para que pessoas se candidatem a serem voluntários na Copa do Mundo do Brasil, no ano que vem. O anúncio vem um dia depois de a entidade receber o pedido de 2,3 milhões de reservas de ingressos para a competição em apenas 24 horas. Com isso, quer atrair pessoas que desejam participar da Copa, mas que sabem que não será nada fácil ganhar o sorteio para adquirir um ingresso.

As inscrições para voluntários já tinham sido abertas no ano passado, em busca de cerca de 25 mil pessoas (o Governo ainda pretende recrutar outras 100 mil). Agora, a Fifa quer encontrar um novo tipo de candidato.

"Tivemos um recorde de 130 mil candidatos no ano passado. Essa segunda chamada vai ajudar a encontrar mais pessoas de perfis diferentes: que falem outras línguas, idosos, pessoas com deficiência e do interior do Brasil. Quanto mais amplo for o Programa de Voluntários, maior vai ser o legado de capacitação", disse Ronaldo, membro do COL, ao deixar a reunião de diretoria do COL, no Rio.

A Fifa parece ter interesse em atrair estrangeiros para a Copa. Do total de mais de 2,3 milhões de requisições por ingressos feitas nas primeiras 24 horas, 84,8% são de brasileiros.