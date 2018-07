Inscrições abertas para o 1º Curso Estado de Jornalismo Esportivo

No currículo do curso, realizado em período integral, estão palestras e aulas com alguns dos principais nomes do jornalismo esportivo, entrevistas coletivas com atletas e esportistas e atividades complementares na redação do Grupo Estado. Os selecionados para participar do programa que forem de outros Estados receberão passagens aéreas até a capital paulista (confira o regulamento completo na página dos focas na internet).

Os alunos com melhor avaliação durante o curso serão convidados a integrar a Seleção Universitária Estadão, responsável pela cobertura colaborativa da Copa das Confederações dentro do portal do Estadão (http://www.estadao.com.br/). Os jovens repórteres trabalharão em suas cidades, orientados por editores que estarão em São Paulo, entre junho e julho, de acordo com a data dos jogos em cada sede. A remuneração neste período seguirá valores pagos pelo Grupo Estado a universitários de 4º ano, sem vínculo empregatício. O projeto tem parceria do Itaú.

"A Copa das Confederações, primeiro ensaio para o Mundial de 2014, é também uma grande oportunidade para afinarmos a cobertura da Copa no ano que vem. Um trabalho de fôlego e com ampla repercussão internacional", diz Luiz Antônio Prósperi, editor geral de esporte do Estado. "O Grupo Estado, com o Curso de Jornalismo Esportivo, vai buscar os novos talentos para nos ajudarem com essa prazerosa empreitada de cobrir o maior evento esportivo do mundo."

Para Robson Morelli, editor de esporte do Portal do Estado, trata-se de uma oportunidade única poder buscar na base do jornalismo, que são as universidades, esses jovens repórteres e trazê-los para dentro da redação. "É empolgante e estimulador poder contar com esses jovens repórteres e imagino que seja ainda mais para eles o fato de participar de um evento organizado pela Fifa no Brasil, como é a Copa das Confederações".

COMO PARTICIPAR

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de abril. Para que o processo seja iniciado, será preciso entrar na página dos Focas do Estadão, que redireciona o interessado para o ambiente específico para a seleção. Será preciso fazer cadastro e subir o currículo. Depois, os candidatos passarão por testes online de conhecimento esportivo, português e inglês. Eles vão, ainda, justificar o interesse pelo curso e escrever um texto de 1.500 caracteres sobre uma partida de futebol a que tenham assistido recentemente. O resultado da seleção sai no dia 30 de abril. Acompanhe mais novidades em nossa página no Facebook (CursosEstadodeJornalismo).