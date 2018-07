Inscrições para o e-Brasileirão terminam nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira as inscrições para o e-Brasileirão, primeiro Campeonato Brasileiro do game Pro-Evolution Soccer (PES-2017) organizado pela CBF. Até o fim da tarde de quarta, cerca de 8.200 jogadores já haviam se inscrito. Dividido em três fases, a competição tem a final marcada para o dia 1º de dezembro, na sede da CBF, no Rio.

Todos os 20 clubes da Série A são contemplados no game. Até o momento, os torcedores do Flamengo lideram no número de inscrições (971), seguido pelos do Corinthians (892) e do São Paulo (786). Cada clube poderá ter até 1.000 inscritos.

A primeira fase de disputa será online e será disputada nos dias 29 e 30 deste mês entre torcedores do mesmo time. Os oito melhores de cada clube irão se enfrentar presencialmente no estádio onde o time manda seus jogos em um dia que tiver rodada do Brasileirão. O melhor colocado de cada equipe fará a final na sede da CBF. Para se inscrever, basta acessar www.cbf.com.br/e-brasileirao