Inscrito, Copete comemora poder voltar a ajudar o Santos 'dentro do campo'

O estrangeiro com mais gols na história do Santos está feliz da vida. O colombiano Copete foi inscrito para defender o clube na atual temporada e comemorou como se tivesse balançado as redes adversárias.

Dono de 26 gols pelo clube, o jogador ficou um enorme período no ostracismo por causa da impossibilidade de o clube inscrever jogadores. O atacante foi devolvido pelo chileno Everton em agosto e não havia a possibilidade de jogar, mesmo com o Santos carecendo de reforços.

Copete ficou treinando por mais de 200 dias e auxiliava os companheiros com dicas. Agora, com sorriso no rosto, festeja a inscrição no Campeonato Paulista e não vê a hora de estar no campo.

"Desde que cheguei aqui eu sempre falei que ajudaria o Santos da forma que pudesse. Qualquer coisa para ajudar eu faria", discursou. "Mas voltar a ajudar dentro de campo é uma sensação boa demais. É uma oportunidade grande para seguir mostrando minha raça e meu amor pelo clube."

Copete está nos planos do técnico argentino Ariel Holan e disputará o Campeonato Paulista para readquirir o ritmo de jogo. "Inteiro" e com o físico em dia, poderá ajudar o Santos nas demais competições da temporada.

"Essa primeira semana com o Holan está sendo muito boa. É um treinador moderno e que gosta de buscar o ataque", afirmou Copete. "Ainda pude ajudar ele um pouco com a questão da língua, já que estou no Brasil há muito tempo e entendo bem o português. Esperamos seguir crescendo cada vez mais."