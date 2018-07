Inscrito na CBF, Ángel Romero já pode estrear no Corinthians

O Corinthians poderá ter duas novidades para a partida contra o Internacional, nesta quinta-feira, na retomada do Brasileirão. Além de Elias, garantido entre os titulares, o técnico Mano Menezes poderá promover a estreia do paraguaio Ángel Romero, regularizado na CBF.

O atacante foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade nesta tarde e deve ser uma das opções do treinador para o segundo tempo. Romero começará no banco de reservas, conforme Mano vem treinando a equipe nos últimos dias. Luciano e Guerrero serão os titulares no Itaquerão.

Romero foi uma das contratações do Corinthians durante o recesso da Copa do Mundo. Assim como o zagueiro Anderson Martins, o volante Elias e o meia Lodeiro. O terceiro ganhou alguns dias de folga após defender a seleção do Uruguai no Mundial. Já Martins era esperado para aparecer no BI nesta quarta, mas não figurou na lista porque não regularizou sua saída do Al-Jaish, do Catar. Elias será titular.

O Corinthians deve ir a campo nesta quinta-feira com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero.