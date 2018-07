Inscrito na CBF, Fábio Aurélio já pode estrear no Grêmio

O volante foi liberado para jogar nesta sexta-feira ao seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A regularização era o único obstáculo para a estreia do jogador, que tem boas chances de ser titular no duelo contra o Atlético Mineiro, domingo, no Olímpico.

Fábio Aurélio treinou entre os titulares na quinta-feira, o que confirma a intenção do técnico Vanderlei Luxemburgo de contar com o volante no fim de semana. O treinador definiu o time com: Victor; Edílson, Vilson, Gilberto Silva e Fábio Aurélio; Fernando, Léo Gago, Souza e Zé Roberto; Kleber e Marcelo Moreno.