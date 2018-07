Inscrito na CBF, Lodeiro já pode estrear no Corinthians

O meia uruguaio Nicolás Lodeiro apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Corinthians no próximo domingo contra o Coritiba. O registro foi confirmado nesta quarta-feira, um dia depois de o jogador conseguir uma liberação na Justiça comum permitindo sua transferência do Botafogo.

Lodeiro, que custou R$ 4,5 milhões ao Corinthians, assinou contrato até 2018. Ele estava no Botafogo e disputou a Copa do Mundo pelo Uruguai. Depois do torneio, ele se apresentou ao Corinthians e iniciou os treinos com os demais jogadores.

Mas um imbróglio com o Botafogo impedia sua transferência. O clube carioca, que vive uma crise financeira, estava impedido pela Justiça de realizar qualquer transferência. Por isso o Corinthians acionou advogados, alegando que um problema do clube carioca não poderia afetar um atleta.

Lodeiro vai disputar posição no meio-campo com Jadson, Petros, Renato Augusto e Danilo. A concorrência é acirrada. A tendência é que o uruguaio comece o jogo de domingo no banco de reservas. O técnico Mano Menezes já treinou o time nesta quarta-feira com Jadson na armação.