Inscrito na CBF, uruguaio De Arrascaeta é relacionado para jogo do Cruzeiro

De Arrascaeta acertou com o clube mineiro na metade de janeiro - contrato até dezembro de 2019 - e vinha treinando com o grupo há pelo menos uma semana. Em boas condições físicas, o ex-jogador do Defensor, do Uruguai, quase estreou no fim de semana, mas problemas com sua documentação acabaram adiando sua primeira partida pelo novo time.

Inscrito na CBF, De Arrascaeta agora está liberado para estrear. Mas Marcelo Oliveira não confirmou se o uruguaio de 20 anos será titular ou ao menos entrará em campo na partida desta quarta. O treinador não deu indicações sobre as chances do jogador no treino desta terça.

Confira a lista de jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais-direitos: Fabiano e Mayke;

Laterais-esquerdos: Breno Lopes e Mena;

Zagueiros: Alex e Léo;

Volantes: Bruno Edgar, Eurico, Felipe Seymour, Henrique e Willian Farias;

Meias: De Arrascaeta, Julio Baptista e Marcos Vinícius;

Atacantes: Joel, Judivan, Leandro Damião, Marquinhos, Neilton e Willian.