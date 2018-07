Inspirado, Diego garante vitória do Wolfsburg sobre o Bayer

O Wolfsburg, que parece ter se reerguido desde a demissão do técnico Felix Magath no final do mês passado, também pôs fim à invencibilidade de sete jogos de seu adversário.

Diego, que conquistou a Liga Europa emprestado do Atlético Madrid na última temporada, mas foi deixado no banco por Magath, bateu uma bola encurvada na cobrança de falta aos quatro minutos e conferiu seu terceiro gol em três partidas com um passe de Bas Dost aos 16 minutos.

Dost também marcou o seu quando os papéis se inverteram.

Stefan Kiessling devolveu um gol para o Bayer nos acréscimos, seu sétimo na atual campanha.

Com a vitória, o Wolfsburg encabeça a zona de rebaixamento, e o Leverkusen caiu para quinto com 18 pontos com sua primeira derrota na liga alemã desde meados de setembro.

O líder Bayern de Munique, com 30 pontos, escudou sua dianteira de sete pontos com uma vitória de 2 x 0 sobre o Eintracht Frankfurt no sábado. O segundo colocado Schalke 04 bateu o Werder Bremen por 2 x 1 e somou 23 pontos.

Fürth e Mönchengladbach ainda jogam neste domingo, assim como Stuttgart e Hanover.

(Reportagem de Karolos Grohmann)