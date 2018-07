Inspirado em Lucca, Róger Guedes mira título no Palmeiras

O atacante Róger Guedes chegou ao Palmeiras no início do ano e já parece ter caído nas graças do técnico Cuca. O jogador de 19 anos iniciou a carreira no Criciúma, ao lado de Lucca, atualmente no Corinthians, e vê o ex-companheiro como exemplo e inspiração para buscar seu espaço no time alviverde.

“Desde que ele saiu do Criciúma ele é uma inspiração para a garotada que subiu para o profissional junto comigo. Quando eu ainda estava na base, ele já estava jogando no Cruzeiro e acabou sendo inspiração para todos os garotos. Eu consegui vir para o Palmeiras e espero que os outros também consigam”, disse o jogador.

Poucos dias após ter chegado ao Palmeiras, Róger Guedes foi inscrito para a segunda fase do Campeonato Paulista e logo em sua estreia, nas quartas de final, entrou diante do São Bernardo e deu um passe para o gol de Gabriel Jesus. Na partida seguinte, foi titular diante do Santos.

"Estava mostrando meu futebol no Criciúma e o professor Cuca gostou. Cheguei ao Palmeiras para dar o meu melhor e felizmente consegui estrear com um passe para o gol de Gabriel Jesus e em seguida já fui titular”, disse o atacante.

No treinamento na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, a novidade foi a presença do meia e do lateral-esquerdo Fabrício, emprestado pelo Cruzeiro. Outro ex-cruzeirense que deve aparecer em breve nos treinos é o lateral-direito Fabiano.