Inspirado em Romero, Araos quer estrear logo: 'Sou mais um louco'

Apresentado na tarde desta terça-feira pelo Corinthians, o meia chileno Ángelo Araos espera ser relacionado pelo técnico Osmar Loss já para a partida desta quarta-feira, contra a Chapecoense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ainda tímido com a entrevisa em outro idioma, o jogador contratado junto a Universidad de Chile só não titubeou quando questionado sobre quem o inspirava no futebol:

"Romero. Bom jogador (risos)", respondeu o novo reforço alvinegro. O atacante paraguaio está em estado de graça com a Fiel torcida depois de marcar cinco gols nas últimas duas partidas.

A respeito de ficar logo à disposição do treinador, Araos não escondeu a vontade de demonstrar logo suas qualidades vestindo a camisa corintiana.

"Não sei ainda se estou relacionado, mas vontade, eu tenho. Vim para jogar, para participar. Quero demonstrar à minha família e à torcida o que posso fazer. Sou mais um louco do bando (risos)", emendou, recorrendo a uma frase que já virou clichê em apresentações de caras novas no clube alvinegro.

Araos falou também sobre suas características em campo: "Sou volante, minha característica é encarar, carregar a bola, entrar na área, concluir as jogadas. Essa é minha função".

Palavras do chefe. Logo depois da coletiva de Araos, o técnico Osmar Loss também concedeu entrevista e disse como pretende utilizar o chileno na equipe.

"A gente teve uma conversa bacana com ele ontem, posicionamos um campo na mesa. Vimos muitos jogos dele e com ele jogando de diferentes formas. Ele gosta de jogar mais pelo centro do campo, mas já atuou pelos dois lados, pode fazer o segundo homem do meio, ligando o ataque com meio. Temos possibilidade interessante de utilizar ele do meio para frente, ganhamos recursos. Ele deve ser relacionado para o jogo, sim", explicou o comandante.

O Corinthians encara a Chape a partir das 21h45, em Itaquera. O confronto de volta das quartas de final está marcado para o dia 15 de agosto, na Arena Condá, em Santa Catarina.