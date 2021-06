Inspirado pela quebra de preconceitos, Corinthians lança camisa da temporada 2021

O Corinthians lançou nesta terça-feira, 15, a nova camisa principal para a temporada 2021. Produzida em parceria com a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, a camisa é predominantemente branca, com desenhos de rachaduras em preto. O design é o símbolo da luta do clube pela quebra de barreiras, ampliação da voz das minorias e do engajamento às causas sociais, conceitos que marcaram a concepção do novo uniforme.

A estreia do uniforme será nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30.

Algumas imagens do novo uniforme já haviam sido divulgadas no mês passado. Na parte traseira da gola, há uma inscrição com a frase: "Os donos da rua". "Há 111 anos o primeiro presidente, o alfaiate Miguel Battaglia, em um dos seus primeiros discursos afirmou que o Corinthians seria o time do povo e o povo é quem faria o time. A nova camisa representa a totalidade da torcida e a luta que o corintiano e a corintiana travam todos os dias para viver seus sonhos superando os limites”, diz José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

O lateral-esquerdo Guilherme Biro, de 17 anos, que treina com o time profissional desde o começo da temporada, foi um dos modelos da camisa.

Para retratar a vanguarda do clube na luta para a quebra de barreiras, a Nike convidou os poetas do Slam, Kimani e Luccão, para lançar o vídeo “Vai na Alma”. Também participaram do filme a enfermeira Monica Calazans, primeira pessoa vacinada contra a covid-19 no Brasil; Sandro Testinha, presidente da Associação Social Skate, o grafiteiro Thiago Icone K, o soldador Derek Junior da Silva Gomes, Victor Souza Ribeiro, a Drag Emilia, entre outros.

Além da camisa de jogo, a coleção inclui peças casuais como jaqueta, calças e camisetas. Os modelos já estão à venda no site da fornecedora. O modelo de jogador (masculino) custa R$ 449,99. As camisas do modelo "torcedor pro" feminina e masculina saem, cada uma, por R$ 249,99. O modelo infantil é vendido a R$ 229,99. O modelo "torcedor" masculino sai por R$ 179,99.