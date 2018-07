Instabilidade do Botafogo não ilude o São Paulo

"O Botafogo dispensa comentários, pode ter seus problemas mas não influencia em campo, tomamos como o exemplo o jogo do Ceará (vitória de virada por 4 a 3 no Castelão, pela Copa do Brasil) que todo mundo deu como perdido e eles ganharam, da mesma forma que aconteceu contra o Fluminense no Mané Garrincha (vitória por 1 a 0, na 15ª rodada). Precisamos vencer, é a melhor forma de demonstrar nosso respeito, até porque eles têm jogadores de qualidade que podem decidir o jogo", disse Souza.

Uma possível vantagem para o São Paulo é que o Botafogo vendeu o mando de jogo para o Mané Garrincha para amainar a grave crise financeira em que se encontra. Para os são-paulinos, o fato de não jogar no Maracanã pode ser uma vantagem, já que o estádio de Brasília também não é casa do time carioca.

"Não sei se é vantagem, mas se fosse no Maracanã eles se sentiriam mais em casa, afinal teriam maior parte da torcida e apenas uma pequena parte reservada para o São Paulo. Creio que no Mané Garrincha a torcida do São Paulo vai ajudar mais, se é uma vantagem nós vamos saber na hora", explicou o volante.

O São Paulo viaja na tarde desta terça-feira para Brasília e deve chegar na capital federal por volta das 20 horas. A partida contra o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 22 horas desta quarta-feira.