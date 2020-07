Instável, Palmeiras decide vaga na semifinal contra maior zebra do Campeonato Paulista

Uma grande responsabilidade aguarda do Palmeiras na noite desta quarta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Santo André, no Allianz Parque. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo precisa afastar as atuações irregulares das duas partidas realizadas depois da paralisação do calendário para não se complicar diante da grande zebra da competição. O adversário não perdeu para nenhum dos grandes do futebol estadual na primeira fase e foi líder geral durante a maior parte do tempo.

O Palmeiras ainda não teve atuações empolgantes desde a volta do futebol. A derrota por 1 a 0 sobre o Corinthians e a vitória por 2 a 1 com gol no fim diante do Água Santa não foram com apresentações convincentes. O time demonstrou dificuldade para criar chances, problema que pode ser grave para o jogo contra o Santo André. O confronto será definido em jogo único e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A equipe alviverde ainda aparentou sentir a falta de Dudu, negociado com o futebol do Catar. Mas terá diante do Santo André de apresentar não só melhoras como também poder de decisão. Será o primeiro mata-mata oficial de Luxemburgo desde o retorno ao cargo e também a primeira definição de vaga neste ano. Apesar de não poder contar com a torcida, o Palmeiras espera ter a favor o novo campo sintético, condição que preocupa o adversário.

"A bola corre muito mais. Para quem está adaptado e treina sempre nesse piso, não sente dificuldade. Agora, quem só treina na grama normal e vai jogar no campo sintético, vai encarar dificuldade", disse ao Estadão o técnico do Santo André, Paulo Roberto Santos. "A diferença é grande entre os dois tipos de grama. Por isso, vamos ter dificuldade", completou.

O Santo André liderou o campeonato na pontuação geral até a paralisação causada pela pandemia. A equipe caiu de rendimento principalmente por ter perdido quatro titulares durante o período. Outro problema foi ter de deixar a cidade do ABC Paulista pois o estádio local virou hospital de campanha para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. As dificuldades não desanimam um time que entrou no Estadual preocupado em não cair e agora pode ir ainda mais longe.

Pelo menos para melhorar a atuação e jogar com mais segurança o Palmeiras terá um importante reforço na defesa. O zagueiro Gustavo Gómez resolveu o problema contratual com o clube, assinou a renovação e está liberado para formar a dupla titular junto com Felipe Melo. Quem também acabou inscrito de última hora no Estadual foi o colombiano Angulo, trazido às pressas de volta após a saída de Dudu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTO ANDRÉ

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Ramires e Lucas Lima; Willian, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTO ANDRÉ: Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Willian Goiano e Marlon; Nando Carandina, Vitinho, Rondinelly e Branquinho; Ramon e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Roberto Santos.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Horário: 21h30

Local: Allianz Parque

Na TV: SporTV e Globo