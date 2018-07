Instituto Neymar Jr. e Fundação Barcelona assinam acordo de colaboração

BARCELONA - O Instituto Neymar Jr. e a Fundação Barcelona assinaram nesta quinta-feira acordo de colaboração para implementar conjuntamente projetos que promovam o esporte como ferramenta de integração social para crianças e jovens. O acordo beneficiará meninos e meninas que fazem parte do Instituto e os países da América do Sul nos quais a Fundação Barcelona está presente, anunciou a entidade catalã em comunicado.

O Instituto Neymar Jr. é um complexo educativo em fase de construção que, com 8.400 metros quadrados, terá salas de aula, campos e piscina, e oferecerá atividades esportivas às crianças carentes de Praia Grande, em São Paulo. O projeto também cuidará do bom rendimento escolar de seus 2.500 beneficiados, oferecendo aulas de reforço e outras atividades educativas.

Um dos principais objetivos deste acordo, além de incentivar o esporte e os valores, é o de promover parcerias entre os projetos das duas entidades. De fato, esta aliança começará com a implementação do projeto FutbolNet, da Fundação Barcelona, nas sessões de futebol do Instituto, em fase final de construção na Praia Grande. A Fundação Barcelona investirá nas obras do Instituto e na compra de materiais esportivos que serão utilizados pelos beneficiados da entidade social de Neymar e suas famílias. O atacante participará das diferentes ações que as entidades realizarão tanto no Brasil como em vários países da América do Sul.

ATÉ 2018

O acordo tem vigência até o fim da temporada 2017/18, coincidente com o tempo de contrato de Neymar com o Barça, embora também se preveja sua aplicação para além da vinculação do jogador com o clube. Para Neymar da Silva Santos, pai do jogador e vice-presidente do Instituto Neymar Jr., este acordo é uma mostra da importância do compromisso com o município de Praia Grande.

"Para nós é um orgulho muito grande ter um acordo com a Fundação Barcelona. O importante aqui é poder ajudar estas famílias e oferecer um futuro melhor a suas crianças através do esporte. Meu filho não teve um lugar como este. Espero que este seja só o começo de um acordo bem-sucedido", declarou o pai do craque. Já o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, assegurou que é um orgulho poder trabalhar com a fundação que leva o nome de seu jogador. "Trabalharemos intensamente para transmitir os valores do Barça às crianças brasileiras, os mesmos valores que Neymar representa, dentro e fora do campo."