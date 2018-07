Intenção de disputar a Copa Africana faz Lyon desistir de assinar com Adebayor

A diretoria do Lyon desistiu oficialmente da contratação do experiente atacante Emmanuel Adebayor neste sábado. O clube francês já havia chegado a um acordo com o jogador, mas colocou fim às negociações depois de ouvir dele o desejo de disputar a Copa Africana de Nações do ano que vem.

Adebayor era um dos alvos do Lyon para reforçar emergencialmente seu ataque, após as contusões de alguns jogadores importantes do setor, principalmente Alexandre Lacazette. A ideia do clube era firmar um contrato breve, até o fim da temporada, para que o togolês de 32 anos preenchesse esta lacuna.

Adebayor inclusive viajou para Lyon para fechar o negócio e conversou com o técnico do time francês, Bruno Genesio, na última sexta-feira. Durante o encontro, "ele confirmou que quer jogar a Copa Africana de 2017 por Togo, o que lidaria na sua ausência por um ou dois meses", explicou o clube neste sábado.

O conflito de interesses fez o Lyon desistir do acerto, já que Adebayor rapidamente também se transformaria em mais um desfalque para o ataque. Com isso, o experiente atacante de passagens por Arsenal, Manchester City, Real Madrid, entre outros, continua sem clube desde o fim da última temporada, quando terminou seu contrato com o Crystal Palace.