Inter comemora 100 mil sócios-torcedores após lançamento de campanha e retoma marca do pré-pandemia

O Internacional comemorou nesta sexta-feira a conquista de 100 mil associados ativos em seu quadro do sócio torcedor, após lançamento de novo posicionamento da marca nesta semana. Assim, o clube volta a alcançar números que haviam sido obtidos antes do ínicio da pandemia da covid-19, em 2020.

Na última segunda-feira, o Internacional deu ínicio à campanha "Vivo em Ti", um reposicionamento da marca que almejava superar a meta de 100 mil associado - à época, estava com pouco mais de 99 mil. Com o lema "o Inter vive no torcedor, o torcedor vive no Inter!", a campanha busca "reforçar os históricos e incondicionais laços que existem entre Clube e torcida".

“O Inter está presente em todos. Não apenas nos sócios e torcedores que têm a possibilidade de vir ao estádio. E é isso que queremos destacar. O Inter vive em cada um. Não se resume ao Beira-Rio apenas. É um sentimento, um amor que vai muito além do que ocorre nas quatro linhas”, afirmou o presidente Alessandro Barcellos.

A ideia agora é manter esse crescimento para os próximos meses e para o próximo ano. A campanha do Internacional, em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, é outro incentivo para novos associados no programa.

"É um momento de retomada depois de um longo período de portões fechados e a volta do público. Diante de todas as dificuldades econômicas encontradas hoje em nossa sociedade, tentamos de alguma maneira trazer o torcedor de volta ao quadro de sócios com diversos valores acessíveis e principalmente ações de aproximação com nosso público. O Internacional sempre esteve no pioneirismo quando se fala em sócio-torcedor, e queremos que esse momento atual de consolidação seja mais uma etapa dentro da nossa história", reiterou o presidente.

O torcedor interessado tem acesso a diferentes modalidades de associação. Os planos "Campeão do Mundo" (mensalidade a R$ 50), "Nada vai nos Separar" (R$ 25 por mês), "Academia do Povo" (R$ 10) e "Sócio Coloradinho" (R$ 6,25) estão abertos aos novos sócios e sócias.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter enfrentou o São Paulo, no Beira-Rio, nesta quarta-feira. O duelo, que garantiria à equipe um lugar no G-4 da competição, terminou em um empate movimentado de 3 a 3.