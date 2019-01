Inter acerta renovação contratual do lateral Uendel até o fim de 2020

O Internacional acertou nesta quinta-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Uendel. O jogador estaria na mira de outros clubes do Brasil e para afastar o assédio, o clube ofereceu um novo vínculo, até o fim da temporada 2020, que foi assinado por ele.

O Inter explicou que o novo contrato de Uendel tem as mesmas bases do anterior, que tinha validade até o fim de 2019, com ampliação apenas do período. O documento inclusive já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta.

Uendel está no Inter desde 2017, quando chegou contratado junto ao Corinthians. O time paulista, aliás, teria tentado tirá-lo do clube gaúcho no fim do ano passado, mas a negociação não teve sequência. O Flamengo seria outro interessado no futebol do lateral, mas também não houve acordo.

Com Uendel, o técnico Odair Hellmann comandou mais um treino do Inter nesta quinta, às vésperas da estreia no Campeonato Gaúcho, domingo, diante do São Luiz, fora de casa. O time colorado deve entrar em campo repleto de reservas, como o zagueiro Emerson Santos, que prometeu um bom início de temporada.

"A gente vem trabalhando forte. Odair tem nos passado bons trabalhos. Estamos querendo grandes coisas esse ano e iremos buscar da melhor maneira", afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Um dos prováveis titulares de Odair para domingo, o meia Sarrafiore sentiu um problema físico e deixou a atividade mais cedo, se tornando dúvida para a partida. Assim, o Inter deve ir a campo com: Daniel; Zeca, Roberto, Emerson Santos e Iago; Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Sarrafiore (Neilton) e Guilherme Parede; Pedro Lucas.