Inter admite atuação ruim e promete trabalho por reação

"No primeiro tempo o jogo foi ruim. Na etapa final o Bahia saiu mais e tivemos chances de gol. Temos que buscar o equilíbrio e seguir lutando", disse Dunga, após o tropeço diante do Bahia, que manteve o time na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos.

O meia Alex também destacou que o grupo está insatisfeito com a irregularidade do Inter e garantiu que todos estão comprometidos em fazer o time reagir. "Está todo mundo muito insatisfeito com os resultados. Todo mundo se cobra muito aqui dentro. Ninguém está desinteressado. Vamos seguir trabalhando", afirmou.

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Inter volta a entrar em campo no próximo domingo. O time vai receber a Portuguesa, às 16 horas, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela 23ª rodada do torneio nacional.