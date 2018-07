Inter admite negociar Damião por 40 milhões de euros

"O Internacional tem um modelo exportador, é um clube formador de jogadores. Esse modelo vem dando certo, haja visto os clubes que a gente vem conquistando e a situação estável que o clube tem", comentou Luigi à Rádio Estadão/ESPN. "Hoje o Internacional senta numa mesa sem a necessidade de vender um atleta. É muito diferente desta forma. Podemos fazer a negociação, desde que o clube entenda que seja um negócio interessante."

A imprensa ucraniana especula que o Shakhtar Donetsk pode pagar até 40 milhões de euros por Leandro Damião, principal artilheiro do futebol brasileiro em 2011. O valor agrada a Luigi. "Esse valor, se realmente eles me confirmarem, como haviam dito, é um valor que o Internacional aceita conversar", diz o presidente do Inter.

De acordo com ele, tanto Oscar quanto Damião - que não foram formados na base do Inter - têm contratos longos que garantem ao clube uma maior tranquilidade na negociação. "O clube está protegido contratualmente e, no momento, não existe absolutamente nenhuma negociação nem conversa em andamento. Existe uma multa prevista em contrato, mas a gente pode ate conversar, logicamente sempre procurando valorizar os atletas."