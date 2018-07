Inter ainda confia no título após derrota para o Santos

A derrota para o Santos na quarta-feira, por 1 a 0, não tirou a motivação do Internacional na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sido ultrapassada pelo time paulista e ficar a sete pontos do líder Cruzeiro, a equipe confia em uma recuperação na competição.

"Sabíamos que era um jogo difícil. Mas enquanto tivermos chances (de título), vamos lutar até o final", declarou o zagueiro Índio, minimizando que o Internacional tenha caído para a quinta colocação.

Também o vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho, demonstrou confiança na recuperação."Claro que é possível pensar no título. Não conseguimos vencer novamente aqui na Vila (Belmiro). Fomos mal no primeiro tempo, mas melhoramos no segundo. Não deu. Agora é seguir trabalhando, mas ainda tem que acreditar", exigiu.

Para enfrentar o Flamengo neste sábado, fora de casa, o Inter terá reforços importantes. Os meias Giuliano e D''Alessandro voltam após atuarem pelas seleções brasileira e argentina, respectivamente. Os atacantes Alecsandro e Leandro Damião cumpriram suspensão e ficarão à disposição do técnico Celso Roth. Já os volantes Glaydson e Guiñazu receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida.