Inter anuncia acerto com meia argentino Dátolo

PORTO ALEGRE - O Inter confirmou nesta terça-feira a contratação do meia argentino Dátolo, que estava jogando no Espanyol. Aos 27 anos, ele desembarca em Porto Alegre nesta quarta, quando faz os exames médicos e assina contrato de três temporadas. E será apresentado oficialmente como novo reforço na quinta.

Revelado pelo Banfield, da Argentina, Dátolo ganhou destaque com a camisa do Boca Juniors, onde jogou de 2006 a 2009 e conquistou o título da Libertadores de 2007. Depois, ele passou também por Napoli (Itália) e Olympiacos (Grécia) até chegar ao Espanyol no começo da temporada 2010/2011.

Na atual temporada do futebol espanhol, Dátolo vinha sendo reserva do Espanyol. E, quando surgiu a proposta do Inter, o argentino acabou acertando a transferência. Os detalhes do negócio não foram revelados, mas o clube gaúcho estaria investindo cerca de 3 milhões de euros para ter o reforço.

A chegada de Dátolo pode suprir uma eventual saída do meia argentino D''Alessandro, que recebeu uma boa proposta do futebol chinês e estuda a possibilidade de deixar o Inter. Mas, mesmo tendo investido na contratação do reforço, a diretoria do clube gaúcho ainda tenta segurar o antigo ídolo no Beira-Rio.