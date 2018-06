Inter anuncia acordo com Moledo e se reforçará com zagueiro em julho

O zagueiro Rodrigo Moledo voltará a defender o Internacional em 2018. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho anunciou que acertou a contratação do defensor, que assinou um pré-contrato para que ele se torne jogador do clube em 1º de julho, quando estará livre do seu vínculo com o Panathinaikos, da Grécia.

+ Dente do siso, Quico ou Fofão? Internet brinca com bochechas de Eduardo Sasha

O Inter buscava antecipar a chegada de Rodrigo Moledo para o começo deste ano, mas não teve êxito nas negociações com o time grego para contar logo com ele. Assim, o zagueiro só chegará ao time para o segundo semestre da temporada, mas gratuitamente, assim como ocorrerá com o meia-atacante argentino Martín Sarrafiore, que reforçará o clube em julho, após o fim do seu contrato com o Huracán.

Esta será a terceira passagem de Rodrigo Moledo pelo Inter. A primeira, de grande sucesso, foi entre 2010 e 2013, com a conquista de três títulos do Campeonato Gaúcho, além da Recopa Sul-Americana de 2011, chegando a ser lembrado para a seleção brasileira. Depois, ele também fez parte do elenco do clube no segundo semestre de 2015, embora não tenha sido aproveitado no time principal. No total, soma cinco gols marcados em 91 jogos pelo time, números que serão ampliados a partir de julho.

Antes do seu primeiro período como jogador do Inter, Moledo teve passagens pelo Camboriú, pelo mato-grossense União Rondonópolis e pelo polonês Odra Vodzislaw. Depois, ele passou pelo ucraniano Metalist e agora pelo Panathinaikos, onde estava desde 2016, sendo eleito o melhor zagueiro do Campeonato Grego em 2017.